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Россия и Япония увеличили товарооборот за последние три месяца

Согласно данным японского Минфина, экспорт из Японии в Россию вырос до $203,4 млн.
Глеб Владовский 2024-11-20 04:08:30
© Фото: Минобороны России

Товарооборот между Россией и Японией продолжает тенденцию роста третий месяц подряд. Информация следует из опубликованных японским Минфином статистических данных.

Отмечается, что экспорт из Японии в Россию вырос до $203,4 млн. При этом импорт российских товаров снизился на 5% до $493,1 млн.

Согласно данным, около 65% экспорта из Японии в Россию занимают автомобили. В то время как в саму Японию импортируются больше всего российские энергоносители - около 70% от всего импорта из РФ.

Стоит отметить, что в октябре 2024 года Япония нарастила импорт СПГ из России. Однако в этом же месяце в Токио сократили закупки российского угля на 87,3% и не закупала нефть. Кроме того, Япония сократила закупки зерновых из Москвы на 85,8%.

Ранее сообщалось о наращивании Японией импорта из России морских ежей.

#Россия #в стране и мире #Япония #экспорт #Импорт #Товарооборот
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