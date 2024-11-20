Россия и Япония увеличили товарооборот за последние три месяца

Товарооборот между Россией и Японией продолжает тенденцию роста третий месяц подряд. Информация следует из опубликованных японским Минфином статистических данных.

Отмечается, что экспорт из Японии в Россию вырос до $203,4 млн. При этом импорт российских товаров снизился на 5% до $493,1 млн.

Согласно данным, около 65% экспорта из Японии в Россию занимают автомобили. В то время как в саму Японию импортируются больше всего российские энергоносители - около 70% от всего импорта из РФ.

Стоит отметить, что в октябре 2024 года Япония нарастила импорт СПГ из России. Однако в этом же месяце в Токио сократили закупки российского угля на 87,3% и не закупала нефть. Кроме того, Япония сократила закупки зерновых из Москвы на 85,8%.

Ранее сообщалось о наращивании Японией импорта из России морских ежей.