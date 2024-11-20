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Расчет «Панциря» показал работу по охране Курской области от атак ВСУ

Чтобы уничтожать воздушные цели, у комплекса имеется 12 зенитных ракет и две двуствольные пушки с боекомплектом в 1400 выстрелов.
2024-11-20 05:38:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» показали свое боевое дежурство в приграничных районах Курской области. Кадры их работы показало Минобороны РФ.

Расчеты «Панцирей» круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в Курской области. Для уничтожения воздушных целей комплекс оснащен 12-ю зенитными ракетами. Кроме того, на нем установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Вооружение ЗРПК «Панцирь-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.

Ранее экипаж Су-34 нанес удар по украинскому опорному пункту в Курской области. Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Панцирь-С #зрпк #Курская область
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