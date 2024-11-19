В ДНР десять человек за сутки получили ранения от обстрелов ВСУ

На территории Донецкой народной республики за сутки десять человек получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Девять фактов вооруженных атак ВСУ зафиксировано за прошедшие сутки. Поступили сообщения о ранении десяти гражданских лиц», - говорится в официальной сводке.

Отмечается, что в результате обстрелов три объекта гражданской инфраструктуры и маршрутное такси получили повреждения. Всего выпущено 33 боеприпаса на горловском направлении.

Украинские боевики регулярно обстреливают территорию ДНР, из-за чего удары приходятся на гражданские объекты. Так, 18 ноября за минувшие сутки зафиксировали прилет 21 снаряда со стороны ВСУ.