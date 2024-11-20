МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Небензя: РФ не допустит, чтобы США затыкали рот СБ ООН, потакая Израилю

Российский Постпред при ООН осудил поощрение Вашингтоном безжалостной израильской операции в секторе Газа.
Марина Крижановская 2024-11-20 20:19:59
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com © Видео: russiaun, Telegram

Российская сторона не допустит того, чтобы США «затыкали рот» всему Совету Безопасности, покровительствуя операции Израиля, а также будет отстаивать прекращение насилия в отношении народа Палестины. С таким заявлением выступил Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации.

«Мы продолжим твердо выступать за прекращение насилия в отношении палестинцев. Не допустим, чтобы американцы своими руками затыкали рот всему Совету в стремлении поощрять дальнейшее продолжение безжалостной операции со стороны Израиля. Нам не нужны лекции от Соединенных Штатов по лицемерию, лицемерие - это то, что они демонстрируют на ежедневной основе в контексте множества конфликтов», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Небензя добавил, что американцы попирают суверенитет множества государств, нагло вмешиваясь в их внутренние дела и навязывая им собственные правила ценой жизни десятков тысяч мирных граждан.

Прежде Постпредство США при ООН наложило вето на проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня в секторе Газа. Документ подготовила так называемая «десятка» непостоянных членов СБ всемирной организации.

Напомним, 13 ноября Василий Небензя назвал Израиль и США виновными в смерти более 43 тысяч палестинцев. Он пояснил, что те умирали от поставок оружия Соединенными Штатами, от голода и инфекционных заболеваний.

#в стране и мире #сша #Израиль #сектор Газа #василий небензя #постпред рф в оон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 