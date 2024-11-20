Небензя: РФ не допустит, чтобы США затыкали рот СБ ООН, потакая Израилю

Российская сторона не допустит того, чтобы США «затыкали рот» всему Совету Безопасности, покровительствуя операции Израиля, а также будет отстаивать прекращение насилия в отношении народа Палестины. С таким заявлением выступил Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации.

«Мы продолжим твердо выступать за прекращение насилия в отношении палестинцев. Не допустим, чтобы американцы своими руками затыкали рот всему Совету в стремлении поощрять дальнейшее продолжение безжалостной операции со стороны Израиля. Нам не нужны лекции от Соединенных Штатов по лицемерию, лицемерие - это то, что они демонстрируют на ежедневной основе в контексте множества конфликтов», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Небензя добавил, что американцы попирают суверенитет множества государств, нагло вмешиваясь в их внутренние дела и навязывая им собственные правила ценой жизни десятков тысяч мирных граждан.

Прежде Постпредство США при ООН наложило вето на проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня в секторе Газа. Документ подготовила так называемая «десятка» непостоянных членов СБ всемирной организации.

Напомним, 13 ноября Василий Небензя назвал Израиль и США виновными в смерти более 43 тысяч палестинцев. Он пояснил, что те умирали от поставок оружия Соединенными Штатами, от голода и инфекционных заболеваний.