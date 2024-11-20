Врач рассказала, как обезопасить ребенка от отравлений в школе

На фоне случаев массовых отравлений школьников в Красноярском крае, где 38 детей подхватили кишечную инфекцию, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала изданию Life.ru, как обезопасить школьника и что стоит учесть во время приема пищи в столовой.

Эксперт призвала обращать внимание на посуду, так как там могут оказаться сколы и трещины, в которых чаще всего скапливаются бактерии.

Врач добавила, что овощи в обязательном порядке должны быть свежими, а также не стоит брать слишком жирное и жареное мясо или продукты, на которые у ребенка может быть аллергия.

В случае если школьнику стало плохо, нужно обязательно сообщить родителям и учителю.

Напомним, что в московской школе произошло массовое отравление питьевой водой. Школьники чувствовали сильное недомогание, а в каждом классе было минимум один-два пострадавших. Школу закрыли на карантин, СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ.