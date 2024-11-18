На востоке Москвы произошло массовое отравление детей питьевой водой

В одной из школ на востоке Москвы произошло массовое отравление детей. В общей сложности пострадавшими оказались примерно 50 школьников. Инцидент произошел в школе №1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По предварительным данным, причиной резкого ухудшения их самочувствия стала вода из кулера, стоящего в каждом учебном классе. О произошедшем пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на сообщения родителей заболевших детей.

«Около полусотни детей отравились в московской школе № 1512. Предварительно, водой из кулера. В каждом классе было минимум по одному зараженному норовирусом. Учреждение закрыли на карантин», - указали журналисты.

Кроме того, сообщается, что жалобы от школьников начали поступать еще в начале прошлой недели. Однако никаких мер предпринято не было. В конце недели дети почувствовали резкое недомогание, у них наблюдались тошнота и расстройство кишечника.

Отмечается, что в каждом классе было минимум один-два пострадавших ученика. Их родители уже обратились с заявлениями в прокуратуру. Школу закрыли на карантин.