МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На востоке Москвы произошло массовое отравление детей питьевой водой

Заразившиеся норовирусом дети начали жаловаться на недомогание еще на прошлой неделе, но, согласно заявлениям их родителей, никакие меры не предпринимались.
Дарина Криц 2024-11-18 14:48:28
© Фото: ТРК «Звезда»

В одной из школ на востоке Москвы произошло массовое отравление детей. В общей сложности пострадавшими оказались примерно 50 школьников. Инцидент произошел в школе №1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По предварительным данным, причиной резкого ухудшения их самочувствия стала вода из кулера, стоящего в каждом учебном классе. О произошедшем пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на сообщения родителей заболевших детей.

«Около полусотни детей отравились в московской школе № 1512. Предварительно, водой из кулера. В каждом классе было минимум по одному зараженному норовирусом. Учреждение закрыли на карантин», - указали журналисты.

Кроме того, сообщается, что жалобы от школьников начали поступать еще в начале прошлой недели. Однако никаких мер предпринято не было. В конце недели дети почувствовали резкое недомогание, у них наблюдались тошнота и расстройство кишечника.

Отмечается, что в каждом классе было минимум один-два пострадавших ученика. Их родители уже обратились с заявлениями в прокуратуру. Школу закрыли на карантин.

#школа #дети #отравление #заболевание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 