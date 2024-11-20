В Военно-медицинской академии имени Кирова вручили награды участникам СВО

Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени Кирова по учебной работе полковник медицинской службы Руслан Макиев вручил участникам специальной военной операции государственные и ведомственные награды. Об этом сообщает Минобороны России.
Это произошло в реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе академии имени Кирова. Военнослужащие также получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах».
Уточняется, что отличившиеся военнослужащие получили медали «За отвагу», медаль Суворова и медали «Участнику специальной военной операции».
Также сообщается, что девяти военнослужащим были присвоены очередные воинские звания.
Ранее сообщалось, что медали вручили отличившимся на спецоперации военнослужащим войск РХБЗ.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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