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В Военно-медицинской академии имени Кирова вручили награды участникам СВО

Также военнослужащие получили документы об окончании курса дополнительного профобразования.
2024-11-20 18:42:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени Кирова по учебной работе полковник медицинской службы Руслан Макиев вручил участникам специальной военной операции государственные и ведомственные награды. Об этом сообщает Минобороны России. 

Это произошло в реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе академии имени Кирова. Военнослужащие также получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах».

Уточняется, что отличившиеся военнослужащие получили медали «За отвагу», медаль Суворова и медали «Участнику специальной военной операции». 

Также сообщается, что девяти военнослужащим были присвоены очередные воинские звания. 

Ранее сообщалось, что медали вручили отличившимся на спецоперации военнослужащим войск РХБЗ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #награды #академия Кирова #Руслан Макиев
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