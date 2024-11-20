Раскрыты новые подробности происшествия с детьми на квесте в Уфе

Здоровью и жизни несовершеннолетних участниц хоррор-квеста в Уфе, которые впоследствии пожаловались на травмы, ничего не угрожало, заявил «Звезде» заместитель директора квеста Даниэль Мурсалимов. Он отметил, что актер развлекательной игры никак не «перегибал палку», а также не использовался шокер.

«Шокера в целом нет, это отпугиватель для собак... Он используется как фонарик, чтобы актер передвигался», - объяснил работник квеста.

Мурсалимов добавил, что девочки были довольны развлекательной игрой, однако о претензиях он узнал только после звонка полиции.

В свою очередь мама одной из пострадавших Дарья Новикова рассказала, что дети испугались уходить с квеста, несмотря на возможность досрочного прекращения игры. Также девочки получили множество травм и ушибов, поэтому потребовалось обращение в медучреждение.

Напомним, что в Уфе на хоррор-квесте группа подростков получила травмы от действий актера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.