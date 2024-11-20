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Издевательства над детьми на квесте в Уфе попали на видео

По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело.
Алексей Курильченко 2024-11-20 12:40:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Уфе на хоррор-квесте группа подростков получила травмы из-за действий аниматоров. Работник увеселительного заведения таскал одну из девочек за волосы и ударил ее головой о стену. Еще одна девочка получила удар электрошокером.

Кадры издевательств запечатлела камера видеонаблюдения. На видео актер в балахоне ставит детей у стены и изображает акты насилия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи.

«Предварительно, днем 16 ноября 2024 года группа из шести девочек-подростков пришла на развлекательную игру отметить день рождения подруги. После ее завершения 12-летняя участница обратилась в лечебное учреждение в связи с получением травм во время квеста», - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Башкирии.

Ранее в башкирском Стерлитамаке произошел еще один случай травмирования людей на квесте. Группа студентов выпала со второго этажа на улицу, получив переломы и травмы головы. При этом участники пострадали, убегая от актера с электрошокером.

 

#Башкирия #наш эксклюзив #Уфа #травмы #квест
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