Минобороны России сообщает об уничтожении хорошо укрепленного дота ВСУ в зоне специальной военной операции.

Вражеский дот записали на свой счет военнослужащие группировки войск «Восток». Его уничтожили при помощи FPV-дрона.

Российское оборонное ведомство отметило, что уничтожения долговременной огневой точки неприятеля удалось добиться в результате точного попадания.

Ранее сообщалось, что оператор FPV-дрона поразил бронетехнику ВСУ на Курском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.