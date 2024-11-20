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Военнослужащие уничтожили хорошо укрепленный украинский дот в зоне СВО

Удар нанес российский оператор FPV-дрона из состава группировки войск «Восток».
2024-11-20 12:04:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении хорошо укрепленного дота ВСУ в зоне специальной военной операции. 

Вражеский дот записали на свой счет военнослужащие группировки войск «Восток». Его уничтожили при помощи FPV-дрона. 

Российское оборонное ведомство отметило, что уничтожения долговременной огневой точки неприятеля удалось добиться в результате точного попадания.

Ранее сообщалось, что оператор FPV-дрона поразил бронетехнику ВСУ на Курском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #уничтожение #дот #FPV-дроны
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