Военнослужащие уничтожили хорошо укрепленный украинский дот в зоне СВО

Минобороны России сообщает об уничтожении хорошо укрепленного дота ВСУ в зоне специальной военной операции.
Вражеский дот записали на свой счет военнослужащие группировки войск «Восток». Его уничтожили при помощи FPV-дрона.
Российское оборонное ведомство отметило, что уничтожения долговременной огневой точки неприятеля удалось добиться в результате точного попадания.
Ранее сообщалось, что оператор FPV-дрона поразил бронетехнику ВСУ на Курском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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