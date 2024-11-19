МО РФ сообщило об уничтожении 13 беспилотников над Брянской и Белгородской областями

Российские средства ПВО утром 19 ноября пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по территории РФ с помощью беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Противник применил беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Всего уничтожено 13 БПЛА - 12 из них над территорией Брянской области, один - над Белгородской областью. Отражение атаки проходило в период с 07.15 до 08.35 по московскому времени.

Чуть ранее Минобороны сообщило об уничтожении еще 12 беспилотников противника. 11 БПЛА перехвачены в Ростовской области, еще один - в Белгородской.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.