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МО РФ сообщило об уничтожении 13 беспилотников над Брянской и Белгородской областями

Украинские беспилотники самолетного типа перехватили средства ПВО утром 19 ноября.
2024-11-19 08:57:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО утром 19 ноября пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по территории РФ с помощью беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Противник применил беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Всего уничтожено 13 БПЛА - 12 из них над территорией Брянской области, один - над Белгородской областью. Отражение атаки проходило в период с 07.15 до 08.35 по московскому времени.

Чуть ранее Минобороны сообщило об уничтожении еще 12 беспилотников противника. 11 БПЛА перехвачены в Ростовской области, еще один - в Белгородской.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

 

#армия #Минобороны РФ #пво #беспилотники #Брянская область #белгородская область
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