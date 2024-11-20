ВС РФ поразили «Ланцетами» два орудия ВСУ в Сумской области

ВС РФ ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили два орудия ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Ведомство показало кадры ударов, снятые камерами беспилотников. На записи видно, как после точных попаданий происходит детонация.

На одном из видео уничтожена 152-мм буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе населенного пункта Яблоновка, а на втором - 155-мм буксируемая гаубица М777 в районе населенного пункта Беловоды.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.