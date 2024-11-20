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ВС РФ поразили «Ланцетами» два орудия ВСУ в Сумской области

В результате ударов ВСУ лишились двух буксируемых гаубиц - «Мста-Б» и М777.
2024-11-20 10:34:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВС РФ ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили два орудия ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Ведомство показало кадры ударов, снятые камерами беспилотников. На записи видно, как после точных попаданий происходит детонация.

На одном из видео уничтожена 152-мм буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе населенного пункта Яблоновка, а на втором - 155-мм буксируемая гаубица М777 в районе населенного пункта Беловоды.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #ланцет #СВО
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