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Шойгу ознакомился с разработками ядерного центра в интересах СВО

Сергей Шойгу посетил Российский Федеральный Ядерный Центр, расположенный в городе Саров.
Тимур Шерзад 2024-11-20 16:01:44
© Фото: Сергей Субботин, РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу ознакомился с разработками ядерного центра в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил аппарат Совбеза. 

Шойгу прибыл с рабочей поездкой на территорию Российского Федерального Ядерного Центра в Нижегородскую область, в город Саров. 

В сообщении Совета безопасности России говорится, что Сергею Шойгу продемонстрировали разработки ядерного центра, созданные в интересах специальной военной операции на Украине. 

Ранее Шойгу заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно показывает себя в ходе боевого применения.

#Сергей Шойгу #Саров #ядерный центр #СВО
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