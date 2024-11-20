Шойгу ознакомился с разработками ядерного центра в интересах СВО

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу ознакомился с разработками ядерного центра в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил аппарат Совбеза.

Шойгу прибыл с рабочей поездкой на территорию Российского Федерального Ядерного Центра в Нижегородскую область, в город Саров.

В сообщении Совета безопасности России говорится, что Сергею Шойгу продемонстрировали разработки ядерного центра, созданные в интересах специальной военной операции на Украине.

Ранее Шойгу заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно показывает себя в ходе боевого применения.