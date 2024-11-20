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Боевики ВСУ пожаловались, что практически перестали слышать пуски HIMARS

В последнее время украинские военные заметили, что сократилось количество пусков реактивных систем залпового огня HIMARS, также наблюдается нехватка личного состава.
Марина Крижановская 2024-11-20 15:46:09
© Фото: © Sgt. John Schoebel, Keystone Press Agency, Global Look Press

Боевики ВСУ испытывают нехватку живой силы, а также жалуются на отсутствие реактивной артиллерии, такой как ракетная система HIMARS. Как пишет американская газета The New York Times, также наблюдается нехватка оружия средней и большой дальности.

Отмечается, что свыше 10 украинских военных заявили о заметном за последние недели снижении применения с их стороны артиллерийского огня, включая систему залпового огня производства США HIMARS.

«HIMARS? Я их почти не слышу. Их почти нет. Если бы у нас было больше боеприпасов, это могло бы компенсировать нехватку людей», - цитирует издание 33-летнего оператора беспилотников и командира роты ВСУ.

Кроме того, командиры обратили внимание, что на фоне дефицита артиллерии применение беспилотников увеличилось практически до 80%. По этой причине, продолжил украинский военный, операторы БПЛА стали желанными целями.

В то же время Лондон и Вашингтон согласовали применение дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь территории РФ. Журналисты газеты The Times, ссылаясь на источники в резиденции премьер-министра Кира Стармера, сообщили, что президент Джо Байден санкционировал такие пуски.

#в стране и мире #ВСУ #Украинские боевики #РСЗО HIMARS #нехватка людей
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