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Несколько ракет атаковали военную базу США в Сирии

Ракеты упали возле жилых построек на месторождении Аль-Джабса в Эш-Шаддади в Сирии. Там находится одна из баз США.
Елизавета Егорова 2024-01-01 00:25:01
© Фото: defense.gov

На северо-востоке Сирии несколько ракет атаковали две базы США в провинции Эль-Хасеке. Источник РИА Новости уточнил, что снаряды упали недалеко от жилых построек на месторождении Аль-Джабса в Эш-Шаддади.

«Несколько ракет упали около жилых строений на месторождении Аль-Джабса в Эш-Шаддади, которое американские военные занимают в качестве своей военной базы», - передает агентство слова источника.

В сообщении также говорится об атаке БПЛА американской базы на аэродроме Хараб аль-Джир в Эль-Хасеке.

Ранее стало известно, что американский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии. Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что Америка в очередной раз нарушила протоколы деконфликтации.

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