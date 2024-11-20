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Путин подарил зоопарку Пхеньяна бурых медведей, льва и яков

Более 70 животных уже доставили в северокорейскую столицу.
Сергей Лебедев 2024-11-20 14:29:07
© Фото: Moscowzoo_official, Telegram © Видео: Moscowzoo_official, Telegram

Президент России Владимир Путин в качестве подарка передал Центральному зоопарку Пхеньяна более 70 животных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Отмечается, что из Московского зоопарка в КНДР самолетом доставили африканского льва, двух бурых медведей, двух яков, пять белых какаду, а также несколько десятков фазанов и уток-мандаринок.

«Впервые мы подарили Пхеньяну млекопитающих - львицу, медведей и яков», - отметил глава Минприроды Александр Козлов, прибывший в КНДР с рабочим визитом.

Сейчас животные находятся на карантине. В вольеры их переселят, как только закончится акклиматизация.

Напомним, в июне этого года российский президент Владимир Путин посетил Пхеньян. В ходе визита северокорейский лидер Ким Чен Ын подарили ему двух псов редкой охотничьей породы пхунсан, которая распространена только на территории КНДР.

#в стране и мире #КНДР #Владимир Путин #пхеньян #зоопарк #подарок
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