В Подмосковье состоялось прощание с генералом армии Самсоновым

В подмосковных Мытищах на территории Федерального военного мемориального комплекса «Пантеон защитников Отечества» состоялось прощание с генералом армии Виктором Самсоновым.

Самсонов умер на 84-м году жизни. Он последовательно занимал должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР, а затем и России.

В церемонии приняли участие замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков, руководящий состав Минобороны России и ветераны Вооруженных сил.

Истраков передал родственникам умершего соболезнования начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Также Герасимов отметил, что Самсонов до последнего дня своей жизни посвятил себя служению Отечеству.

«Он всегда был образцом настоящего офицера и высочайшим профессионалом, сделал очень многое для строительства и развития современных российских Вооруженных сил, их технического переоснащения, повышения международного авторитета России», - сказал Сергей Истраков.

В Минобороны России добавили, что Виктор Самсонов оказался единственным военачальником, который возглавил Генштаб Вооруженных сил и в советский, и в российский периоды существования нашей страны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.