Останки четырех погибших красноармейцев передали для захоронения в День Неизвестного Солдата

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Представители Минобороны, Совфеда, поисковики, общественники и юнармейцы возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата и почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. В результате совместной работы Минобороны России и поисковых организаций еще четыре защитника Отечества, погибшие в 1941-1943 годах, безвестно лежавшие на местах гибели, обрели свои имена.

«Вы совершаете серьезный гражданский подвиг. Благодаря вашей деятельности за эти годы установлены сотни тысяч фамилий, которые вошли в информационную систему "Память народа" и "Дорога памяти" в парке "Патриот"», - отметил начальник Военно-мемориального центра Вооруженных сил Российской Федерации Александр Кирилин.

В Минобороны России на протяжении многих лет проводится системная работа, направленная на создание правовой базы, организацию поиска незахороненных погибших воинов, установление их имен и захоронение с воинскими почестями.