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Останки четырех погибших красноармейцев передали для захоронения в День Неизвестного Солдата

15:55 03.12.2022
В Минобороны России на протяжении многих лет проводится системная работа по организации поиска незахороненных погибших воинов, установлению их имен и захоронению с воинскими почестями.
Останки четырех погибших красноармейцев передали для захоронения в День Неизвестного Солдата
© Фото: Минобороны России
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В подмосковных Мытищах в День Неизвестного Солдата на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» состоялась торжественно-траурная церемония передачи останков четырех советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

© Минобороны России

Представители Минобороны, Совфеда, поисковики, общественники и юнармейцы возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата и почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. В результате совместной работы Минобороны России и поисковых организаций еще четыре защитника Отечества, погибшие в 1941-1943 годах, безвестно лежавшие на местах гибели, обрели свои имена.  

«Вы совершаете серьезный гражданский подвиг. Благодаря вашей деятельности за эти годы установлены сотни тысяч фамилий, которые вошли в информационную систему "Память народа" и "Дорога памяти" в парке "Патриот"», - отметил начальник Военно-мемориального центра Вооруженных сил Российской Федерации  Александр Кирилин.

В Минобороны России на протяжении многих лет проводится системная работа, направленная на создание правовой базы, организацию поиска незахороненных погибших воинов, установление их имен и захоронение с воинскими почестями.

© Минобороны России

В заключительной части церемонии останки советских солдат, найденные в ходе поисковых работ, в торжественной обстановке были переданы представителям Липецкой, Ярославской и Оренбургской областей для дальнейшего захоронения на малой Родине. По завершении церемонии рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка произвела оружейный салют и прошла торжественным маршем, почтив память погибших воинов.

Материал подготовили: Ян Брайцкий, Николай Баранов

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