Останки четырех погибших красноармейцев передали для захоронения в День Неизвестного Солдата
В Минобороны России на протяжении многих лет проводится системная работа по организации поиска незахороненных погибших воинов, установлению их имен и захоронению с воинскими почестями.
© Фото: Минобороны России
В подмосковных Мытищах в День Неизвестного Солдата на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» состоялась торжественно-траурная церемония передачи останков четырех советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.