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Захарова: Европа вновь стремится к созданию гетто для евреев

По словам российского дипломата, вместо того, чтобы избавиться от агрессивных радикалов, Европа скоро вновь введет опознавательные знаки для евреев.
Алексей Курильченко 2024-11-20 13:38:57
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Европейские страны будут всегда стремиться с созданию гетто. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение полиции Берлина для евреев и гомосексуалистов* не посещать отдельные районы города из-за «сочувствующих терроризму элементов».

По словам Захаровой, властям Германии следует закрыть районы, где собираются радикалы. Вместо этого они ограничиваются предупреждениями. Дипломат заявила, что Европа стремится к тому, чтобы снова выдавать евреям опознавательные знаки.

«Надо евреям в Берлине носить опять опознавательные знаки? Или людям других национальностей? Это, получается, уже гетто. На людях не написано, какой они национальности. Надо опять представить себе мир с желтыми звездами, наклейками на лбу? Сколько Европа ни проходила различных испытаний, а такое ощущение, что тяга к гетто навечно прошита», - заявила Захарова в своей авторской передаче на Радио Sputnik.

Напомним, ранее в Амстердаме футбольные фанаты из Израиля подверглись нападению. Это произошло после матча «Аякс» - «Маккаби Тель-Авив». Стычки были зафиксированы в разных частях города. Бойня продолжалась несколько часов. У некоторых нападавших в руках были флаги Палестины. Израильские власти приняли решение об эвакуации своих граждан из Нидерландов.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Мария Захарова #Германия #Европа #евреи
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