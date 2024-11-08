Политолог назвал виновных в нападении на евреев в Амстердаме

Нападение на израильских болельщиков в Амстердаме стало следствием нескольких событий, в результате которых евреи в Европе оказались в большой опасности. В первую очередь это связано с боевыми действиями Израиля в Палестине, а также наплывом в Европу обозленных на евреев мигрантов с Ближнего Востока. Об этом заявил «Звезде» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Нападение на болельщиков израильского клуба в Амстердаме является следствием недальновидной миграционной политики голландского руководства, при которой сейчас страна наводнена различного рода ваххабитами, исламистами и прочими персонажами, которых в других странах прямо называют террористами. И нынешняя израильская политика по отношению к Палестине наложилась на мнение населения, которое мигрировало в европейские страны и стало развиваться в антисемитском направлении», - заявил эксперт.

По словам Михайлова, в Европе создано большое число ячеек радикальных исламистов, которые намерены действовать против евреев. Произошедшее в Голландии - только начало. Поэтому европейские власти должны сделать все необходимое для защиты своего еврейского населения от радикалов.

«Я считаю, что именно действия Израиля в Палестине привели к тому, что произошло в Амстердаме», - заключил эксперт.

Напомним, ночью в Амстердаме футбольные фанаты из Израиля подверглись нападению. Это произошло после матча «Аякс» - «Маккаби Тель-Авив». Стычки были зафиксированы в разных частях города. Бойня продолжалась несколько часов. У некоторых нападавших в руках были флаги Палестины. Израильские власти приняли решение об эвакуации своих граждан из Нидерландов.