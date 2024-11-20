В мэрии Красноярска заявили об отсутствии просрочки в школе, где отравились дети

В красноярской школе №76, где отравились 23 ученика, не было просроченных продуктов. Об этом заявили в мэрии города.

Как сообщает телеканал RT, все сроки годности продуктов в столовой в норме. Учреждение уже осмотрели специалисты. Причины массового отравления пока не установлены.

Напомним, что об отравлении стало известно 20 ноября. По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Среди отравившихся - ученики с 1-го по 11-й класс. По рекомендации Роспотребнадзора ученики школы на неделю переведены на дистанционное обучение. По предварительным данным, причиной отравления могла стать ротавирусная инфекция.

Ранее массовое отравление детей произошло в московской школе №1512. По предварительным данным, причиной резкого ухудшения их самочувствия стала вода из кулера, стоящего в каждом учебном классе.