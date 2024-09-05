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«Мы выбрали режим хардкор»: раскрыты детали ЧП на квесте в Башкирии

Компания выпала со второго этажа на улицу. Участники разбили головы и получили переломы.
Владимир Рубанов 2024-09-05 17:23:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Выпавшие из окна студенты в башкирском Стерлитамаке рассказали, как проходил хоррор-квест, который едва не окончился их гибелью. Компания выпала со второго этажа на улицу. Участники разбили головы и получили переломы. Двое из троих ребят попали в больницу.

«Мы выбрали режим хардкор. Актер был с шокером. Он нас мог им трогать. Понятное дело, боль была неприятной и никто не хотел больше получать удар шокером», - рассказал «Звезде» один из пострадавших, Элмин Аллахвердиев.

Участники укрылись в одной из комнат, там выключили свет. Напряжение возросло, и студенты облокотились на стену. Однако оказалось, что это тонкая перегородка, которая прикрывает окно. Она не выдержала.

«Полетел вниз, потерял сознание. Дальше я ничего не помню. По рассказам людей, много крови проливалось там, стекла во мне были», - рассказал Элмин.

Директор заведения Артур Иванов объяснил «Звезде», что окна невозможно было закрыть более безопасным способом, потому что здание является объектом культурного наследия и его нельзя изменять снаружи - например, ставить решетки на окна. Квест проходил в обычном бревенчатом доме на улице Комсомольской.

Иванов не отказывается от компенсации вреда, но хочет решить дело через суд, чтобы все было официально.

Прокуратура Стерлитамака проверяет организатора мероприятия, в том числе по части безопасности.

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