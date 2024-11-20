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Расчет «Мсты» группировки «Днепр» лишил ВСУ пункта управления БПЛА

Пункт управления БПЛА был оборудован в заброшенном доме на правом берегу Днепра.
2024-11-20 12:57:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемого орудия «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА противника на Каховском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В ходе полета над правым берегом Днепра оператор дрона выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считаные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Дом, в котором был развернут пункт управления БПЛА ВСУ, был уничтожен точным попаданием.

Ведомство показало кадры боевой работы с разных ракурсов. На записи видно, как расчет делает необходимые вычисления, наводчик вращает маховики, заряжающий поочередно укладывает на лоток снаряд и гильзу с зарядом.

Орудие тщательно замаскировано, расположено среди деревьев, накрыто навесом из бревен. Стреляющий движением руки приводит в действие спусковой механизм, раздается выстрел. Также показаны снятые беспилотником кадры с результатами попаданий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Мста-Б #ВСУ #МО РФ #СВО
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