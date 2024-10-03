Склад боеприпасов ВСУ в Курской области взорвался от удара «Мсты»

Расчеты орудий «Мста-Б» Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Подразделениями БПЛА было зафиксировано, что ВСУ стягивают подразделения в лесном массиве, рассредотачивают их и оборудуют позиции и полевой склад боеприпасов. Расчеты получили задачу на уничтожение живой силы ВСУ и нанесли удары по целям. Артиллеристы вели огонь на дальности в несколько десятков километров.

Ведомство показало кадры боевой работы с разных ракурсов. На записи видно, как расчет делает необходимые вычисления, наводчик вращает маховики, заряжающий поочередно укладывает на лоток снаряд и гильзу с зарядом.

Орудие тщательно замаскировано, расположено среди деревьев, накрыто ветвями, чтобы не выделяться и не привлекать внимания. Стреляющий стоит, движением руки приводя в действие спусковой механизм, раздается выстрел. Работу орудий корректируют беспилотники. После каждого выстрела ведется корректировка с помощью БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.