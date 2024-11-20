В Москве началось прощание со Светланой Светличной

Сегодня в Москве началось прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Траурная церемония проходит в Доме кино. Проводить актрису в последний путь пришли ее родные, друзья, коллеги и поклонники.

Похоронят артистку на Троекуровском кладбище в «актерском городке». Перед этим пройдет отпевание в храме Святителя Николая в Троекурове.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Светланы Светличной. Он назвал ее яркой, талантливой и разноплановой актрисой.

Напомним, артистка умерла в минувшую субботу. Светлане Светличной было 84 года.

Народную известность актрисе принесла роль Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», где прозвучала ее знаменитая фраза «Не виноватая я, он сам пришел!». Также она известна по ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.