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Оператор FPV-дрона поразил бронетехнику ВСУ на Курском направлении

Поражение украинской техники записали на свой счет военнослужащие Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
2024-11-20 11:51:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об огневом поражении боевой бронированной машины ВСУ на Курском направлении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что это сделал оператор FPV-дрона из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон».

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон залетел прямо в укрытие ВСУ в курском лесу и взорвался. 

Напомним, центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» был сформирован в августе этого года по указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #Рубикон #FPV-дроны #Курское направление
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