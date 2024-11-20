Оператор FPV-дрона поразил бронетехнику ВСУ на Курском направлении

Минобороны России сообщает об огневом поражении боевой бронированной машины ВСУ на Курском направлении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что это сделал оператор FPV-дрона из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон».
Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон залетел прямо в укрытие ВСУ в курском лесу и взорвался.
Напомним, центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» был сформирован в августе этого года по указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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