Оператор FPV-дрона поразил бронетехнику ВСУ на Курском направлении

Минобороны России сообщает об огневом поражении боевой бронированной машины ВСУ на Курском направлении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что это сделал оператор FPV-дрона из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон».

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон залетел прямо в укрытие ВСУ в курском лесу и взорвался.

Напомним, центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» был сформирован в августе этого года по указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.