На «Интерполитехе» представили боевую экипировку и детектор дронов

В Москве проходит международная выставка «Интерполитех». Ведущие компании представили новейшие разработки в сфере средств обеспечения безопасности государства. О выставке рассказала наш корреспондент Алина Тихомирова.

На одном из стендов представлен новый детектор дронов, который способен обнаружить беспилотники на расстоянии до полутора километров. При этом детектор износостойкий и противоударный. Как отмечают разработчики, устройство может обнаружить до семи дронов одновременно. Детектор работает даже в самых экстремальных условиях.

«Интерполитех» - ключевое событие в сфере безопасности государства. На выставке представлен спецтранспорт, средства для пожарной, таможенной безопасности, аварийно-спасательное оборудование. Боевой экипировке отведено больше пяти стендов. Специалисты представили новую защиту для рук и систему распределения веса, которая делает бойца мобильнее.

Всего представлено около сотни компаний по разным направлениям безопасности, и военно-полевая хирургия не исключение. Здесь развернулся целый полевой госпиталь. Одна из новинок - средство для переноски раненых с поля боя.

«Следует особо отметить специальное покрывало, многослойное, из защитной ткани, огнестойкое, устойчивое к осколкам, в которое заворачивается раненый на период эвакуации, - рассказывает руководитель компании Сергей Руднев.

Гости выставки могут увидеть автоматы, подавители дронов и, конечно, сами беспилотники. Главная цель «Интерполитеха» - объединить опыт производителей, чтобы добиться максимальной безопасности государства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.