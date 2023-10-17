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ЗРК «Комар» и «Черная вдова»: какое оружие показали на выставке «Интерполитех»

Игорь Лапик
20:29 17.10.2023
Одна из новинок - уникальная пулеметная турель с машинным зрением. Система «Черная вдова» сама распознает живую силу и технику противника, оператор может находиться в полутора километрах от боевой позиции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Этот робототехнический комплекс на дистанционном управлении уже спасает жизни в зоне СВО. Ведет огонь из стрелкового оружия и гранатометов и принимает огонь на себя, отвлекая противника. Ежемесячно на передовую отправляется до 50 единиц такой техники.

«Снабжена камерами. Как минимум у нас здесь две камеры: прицельная инфракрасная и камера заднего вида - чтобы можно было аппарат вернуть», - рассказывает Андрей, представитель компании по производству робототехнических комплексов.

Эти комплексы уже активно подвозят боеприпасы, готовы стать камикадзе и нести на себе заряд взрывчатки, эвакуируют раненых с поля боя.

Вот так выглядит очередная отечественная перспективная разработка - летающий миноискатель на базе квадрокоптера, который может с высоты дистанционно определять взрывные устройства с электронными взрывателями. Формирует в компьютере электронное минное поле, где зеленым цветом закрашивает проверенные участки. Выставляет красные флажки на месте обнаруженных мир и так минимизирует риск для жизни саперов, которые сейчас вручную ходят и проверяют местность. И есть подвес, с помощью которого можно сбросить взрывное устройство на мину и дистанционно обезвредить ее.

Специальный портативный детектор сейчас тестируют в зоне СВО. Он вовремя подскажет, что над головой появился вражеский дрон.

«Данный дрондетектор видит по стандартным каналам управления разные типы дронов: DJI, Autel, FPV-дроны», - говорит Андрей Смирнов, инженер компании по производству систем РЭБ.  

Российские компании значительно продвинулись в производстве защитной амуниции и экипировки. Например, есть шлем, полностью закрывающий лицо, и бронеюбка.

«Мы скомпоновали, совместили пояс РПС (ременно-плечевая система - прим. ред.), две набедренные панели, напашник и пятиточечник», - рассказывает генеральный директор компании, производящей военную амуницию, Алексей Клочков.

Таких полезных новинок на выставке «Интерполитех» сотни, если не тысячи. Это площадка, на которой производитель может заявить свою разработку и внедрить в производство. Самые крупные покупатели - Минобороны, Росгвардия, ФСБ, ФСИН, МЧС.

На этом стенде представляют негорючее нательное белье из огнестойкой ткани. Стопроцентный мета-арамид, он не горит, не плавится, не прилипает к коже, защищает от обширных ожогов. Его теплопередача в 100 раз меньше, чем у обычной ткани. Помимо нательного белья, из него изготавливают подшлемники.

Новейший ЗРК «Комар», оснащенный ракетами «Игла» и «Атака», будет защищать российские корабли от надводных дронов противника. Помимо отечественных разработок свою продукцию на выставку привезли китайские партнеры, которые готовы предложить большой спектр оптики.

«Мы примерно 3 000 штук в месяц поставляем на СВО. У него есть функция Wi-Fi. Чаще солдаты ставят на верху машины. И через Wi-Fi видят на планшете дорогу», - рассказал генеральный директор китайской компании по производству оптических приборов Жинан Лин.       

Выставка «Интерполитех» вызывает интерес у людей в погонах. Приехали увидеть технические новинки представители нескольких иностранных делегаций.

«Нас интересует военное обмундирование, потому что в нашей стране сейчас идет война. И нам важно понимать, подходит ли что-то здесь для нас. Если это так, то наше правительство сможет договориться о поставках», - говорит представительница армии Мали Айсату Дембеле.

Помимо продукции для силовиков на выставке немало товаров гражданского назначения.

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