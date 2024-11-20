Жители Словакии собрали и передали жителям Курской области, пострадавшим от действий украинских боевиков, помощь в размере 50 тысяч евро. Средства были переданы из Братиславы в Москву по дипломатическим каналам.

Сбор средств также осуществляли граждане Чехии и словаки, проживающие за рубежом. Отмечается, что акция получила широкую поддержку среди словацкого населения.

Инициаторы акции лично приехали в Москву и встретились с представителями области при правительстве РФ.

Ранее депутаты Европарламента от правящей словацкой партии Smer-SD объявили бойкот речи Владимира Зеленского. Депутат Любош Блага отметил, что агрессивная политика Киева против России направляет мировое общество в сторону ядерного конфликта.