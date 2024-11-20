МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Словакия передала 50 тысяч евро пострадавшим от ВСУ в Курской области

Средства переданы из Братиславы в Москву по дипломатическим каналам.
Алексей Курильченко 2024-11-20 13:34:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Словакии собрали и передали жителям Курской области, пострадавшим от действий украинских боевиков, помощь в размере 50 тысяч евро. Средства были переданы из Братиславы в Москву по дипломатическим каналам.

Сбор средств также осуществляли граждане Чехии и словаки, проживающие за рубежом. Отмечается, что акция получила широкую поддержку среди словацкого населения.

Инициаторы акции лично приехали в Москву и встретились с представителями области при правительстве РФ.

Ранее депутаты Европарламента от правящей словацкой партии Smer-SD объявили бойкот речи Владимира Зеленского. Депутат Любош Блага отметил, что агрессивная политика Киева против России направляет мировое общество в сторону ядерного конфликта.

 

#Курская область #помощь #словакия #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 