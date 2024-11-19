Словацкие депутаты бойкотировали речь Зеленского в Европарламенте

Депутаты Европарламента от правящей словацкой партии Smer-SD объявили бойкот речи президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи. Об этом сообщает 360.ru с ссылкой на источники.

«Представленная в Европейском парламенте партия Smer-SD приняла решение о бойкоте сегодняшней речи Владимира Зеленского», - объявил парламентарий Любош Блага.

Депутат отметил, что агрессивная политика Киева против России направляет мировое общество в сторону ядерного конфликта. Также он обвинил Зеленского в массовой гибели людей и преследовании оппозиции на Украине.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал условия окончания конфликта на Украине. Он предложил сократить объемы военной поддержки от стран Запада и отметил, что главным поставщиком оружия и боеприпасов являются Соединенные Штаты.