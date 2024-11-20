В ГД анонсировали повышение пенсий работающих и неработающих россиян

С января следующего года пенсии работающих и неработающих россиян вырастут на 7,3%. Об этом сообщила член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 января пенсия будет повышена и работающим, и неработающим россиянам. Страховая пенсия будет повышена на 7,3%», - сказала депутат в беседе с Lenta.ru.

Также Бессараб отметила, что с апреля следующего года увеличится и социальная пенсия. Она вырастет на 14,75%.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в следующем году размер материнского капитала на первого ребенка поднимут на 46 тысяч рублей, а на второго - на 61 тысячу рублей. По его словам, выплаты вырастут с 1 февраля.

Отмечается, что индексация предусмотрена по уровню фактической инфляции.