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Пленный пожаловался, что Запад много обещает Киеву, но мало дает

Взятый в плен украинец Виктор Сливинский призвал Киев искать пути мирного урегулирования конфликта.
2024-11-19 11:09:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Страны Запада воюют с Россией руками украинцев, а Киеву много обещают с поставками военной помощи, однако мало делают. Об этом заявил взятый в плен военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Сливинский.

Рассказ пленного, призывающего власти Украины искать пути мирного урегулирования конфликта, публикует Министерство обороны России.

«Пусть президент, правительство ищут мирные пути. А нам только говорят, что помогает Запад, Америка. Они обещают, мало что дают. Просто нашими руками воюют», - заявил он.

Сливинский рассказал о скудном снабжении в рядах ВСУ. Привел в пример случай, когда украинские солдаты попали под огонь ВС РФ, а отвечать было нечем.

«По нам работали FPVшки, "скиды", артиллерия. Мы не могли ничем ответить, и никто нас не прикрывал. Нас как бы кинули, и как бы ощущение было, что российские молодые операторы на нас тренируются», - признался пленный.

По словам Виктора, моральное состояние украинцев подавленное, никто не хочет воевать. Будь у военнослужащего выбор, не пошел бы на передовую. Пленный посоветовал соотечественникам не идти воевать.

Ранее другой пленный рассказал, что в ВСУ мобилизуют всех подряд, включая калек. Инвалидов берут из-за острой нехватки личного состава.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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