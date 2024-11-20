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Опубликовано фото с Шольцем задержанного за теракт гражданина ФРГ

Пойманный в Калининградской области преступник причастен к взрыву на газораспределительной станции.
Сергей Лебедев 2024-11-20 10:49:31
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России нашли фотографию гражданина Германии, которого задержали по подозрению в совершении теракта, с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Кадр с немецким лидером показал Центр общественных связей ФСБ.

Напомним, преступника поймали при въезде в Калининградскую область из Польши. Во время досмотра в его автомобиле нашли пол-литра жидкого взрывчатого вещества.

Задержанный причастен к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте этого года. Также он собирался устроить еще ряд диверсий.

На допросе злоумышленник признался, что готовил подрывы по указанию подполковника одесской полиции в отставке Александра Жорова.

#в стране и мире #ФСБ #Диверсия #Калининград #Задержание
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