Опубликовано фото с Шольцем задержанного за теракт гражданина ФРГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России нашли фотографию гражданина Германии, которого задержали по подозрению в совершении теракта, с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Кадр с немецким лидером показал Центр общественных связей ФСБ.

Напомним, преступника поймали при въезде в Калининградскую область из Польши. Во время досмотра в его автомобиле нашли пол-литра жидкого взрывчатого вещества.

Задержанный причастен к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте этого года. Также он собирался устроить еще ряд диверсий.

На допросе злоумышленник признался, что готовил подрывы по указанию подполковника одесской полиции в отставке Александра Жорова.