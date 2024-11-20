ФСБ показала кадры задержания немецкого диверсанта в Калининграде

Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания гражданина Германии Николая Гайдука, которого подозревают в совершении теракта в Калининграде и подготовке к новым диверсиям. Фигурант был схвачен, когда ехал на автомобиле из Польши в Россию.

Для задержания оперативники использовали два минивэна, которыми перекрыли дорогу машине Гайдука. После подозреваемого вытащили из салона и задержали. Внутри машина находилась полулитровая бутылка с жидким взрывчатым веществом.

Установлено, что Гайдук приехал в Россию для совершения диверсий. Задание ему выдал живущий в Германии гражданин Украины Александр Жоров.

Также известно, что Гайдук причастен к взрыву трубы газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года. Для этого он использовал самодельное взрывное устройство. В отношении Гайдука возбуждено уголовное дело по факту контрабанды взрывчатых веществ и террористического акта.