Расчет «Ланцета» обнаружил и уничтожил танк ВСУ в зоне спецоперации

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили танк украинских националистов в зоне проведения спецоперации. Для этого использовали барражирующий боеприпас «Ланцет».

Расчеты БПЛА постоянно фиксируют и передают в пункты управления координаты военных объектов противника, его опорников, позиций, блиндажей, а также вооружения и боевой техники.

«Работу ведем круглосуточно, ищем цель, находим координаты, передаем артиллеристам. Можем уничтожать цели своими "Ланцетами". Дальность всегда разная, техника вся западная», - рассказал командир разведывательно-ударной батареи с позывным Глобус.

Во время боевого дежурства операторы дрона ZALA заметили замаскированный вражеский танк, экипаж которого вел огонь по нашим позициям. Координаты цели оперативно передали на пункт управления.

Довершил дело расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет». Операторы БПЛА ZALA подтвердили поражение цели и зафиксировали детонацию боекомплекта.

«Работа сложная, интересная и коварная. Враг нас не очень любит. Мы такой расчет, который может найти и уничтожить, обнаружить технику врага и поразить ее ударным беспилотником. Это довольно точечно и быстро происходит. Враг не успевает понять, что с ним произошло. За нашу маневренность, внезапность и готовность работать они нас и ненавидят», - признался начальник расчета БПЛА с позывным Лесник.

После выполнения боевой задачи группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.