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ФСБ задержала гражданина Германии, причастного ко взрыву в Калининграде

По данным службы, фигурант прибыл в РФ для новой диверсии.
Алексей Курильченко 2024-11-20 08:47:20
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина Германии Николая Гайдука, причастного к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде. По данным следствия, он прибыл в РФ для проведения новой диверсии.

Гайдук был задержан при въезде в Калининградскую область из Польши. В ходе досмотра в автомобиле фигуранта обнаружили пол-литра жидкой взрывчатки, которую он мог использовать для создания самодельного взрывного устройства.

По данным следствия, Гайдук планировал совершить теракты на объектах энергетики. Задание он получил от гражданина Украины Александра Жорова, имеющего вид на жительство в Германии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту контрабанды взрывчатых веществ и террористического акта. Установлено, что Гайдук причастен к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде, который произошел в марте этого года.

 

#Теракт #ФСБ #Германия #Калининград #Задержание
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