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Орбиту МКС скорректировали для защиты от космического мусора

Включение двигателей грузовика «Прогресс МС-28» позволило увеличить орбиту МКС примерно на 800 метров.
Глеб Владовский 2024-11-20 00:05:07
© Фото: roscosmos.ru

Орбита МКС подверглась корректировке с целью обезопасить ее от космического мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«В 23:09 мск включены двигатели грузовика «Прогресс МС-28», которые проработали 330, 90 секунд и выдали импульс 0,5 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 800 метров», - говорится в заявлении организации.

Уточняется, что период обращения станции после проведенного маневра, составил приблизительно 92 минуты. Средняя высота орбиты равна 417,35 км, наклонение орбиты - 51.66 градуса.

Напомним, что 21 октября, около 80 фрагментов космического аппарата зафиксировали вблизи точки стояния спутника Intelsat-33. По словам эксперта Натана Эйсмонт, этот космический мусор представляет опасность не только для близлежащих спутников, но и людей.

#роскосмос #мкс #космический мусор #корректировка орбиты
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