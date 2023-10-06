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Эксперт Эйсмонт объяснил, в чем опасность космического мусора

Максим Крюков
23:05 06.10.2023
По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, в космосе накопилось 34 тысячи различных фрагментов мусора.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: NASA Keystone Press Agency Global Look Press
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В космическом пространстве накопилось настолько большое количество мусора, что это представляет реальную опасность для аппаратов и людей. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Проблема в том, что никто не знает, что делать с тем мусором, который сейчас накопился. Его накопилось настолько много, что это реальная опасность. Недавний пример с "Союзом", у которого система охлаждения была повреждена. Была версия, что это метеорит. Может быть. Но, на мой взгляд, это, скорее, все-таки мусор, чем метеорит. Метеориты не так густо пролетают сквозь те слои атмосферы, которые выше, чем МКС», - сказал он.

По словам эксперта, на расстоянии от МКС до Луны, то есть 400 тысяч километров, накопилось «жуткое количество» мусора. Размеры довольно крупные - 10 сантиметров. Таких фрагментов, по нынешним оценкам, 34 тысячи. Фрагменты этого мусора каталогизированы. Также он рассказал, что есть службы из России, США и Евросоюза, которые определяют по траектории движение этих самых частиц.

«Параметры становятся известны, публикуются каталоги. Каждый может воспользоваться этими каталогами и попробовать оценить, имеет ли его космический аппарат шансы столкнуться с мусором или нет», - уточнил специалист.

Эйсмонт добавил, что те компании, которые работают в наиболее перенаселенной области космического пространства (где много космических аппаратов), регулярно отслеживают этот мусор.

Если вдруг, по их оценкам, появляется опасность столкновения, они делают маневр уклонения, отметил собеседник телеканала. Он заключил, что в течение года таким компаниям приходится уклоняться больше 20 тысяч раз.

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