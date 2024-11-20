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В Пентагоне заявили о дефиците средств ПВО в армии США

Отмечается, что поддержка Украины и Израиля привели к истощению запасов вооружений.
Глеб Владовский 2024-11-20 00:39:14
© Фото: defense.gov

Запасы вооружений армии США, в том числе средства ПВО находятся в дефиците. Такое заявление сделал глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Сэмюэль Папаро.

По его словам, на сокращение повлияли поддержка Украины и Израиля. Речь идет, в первую очередь, о «новейших средствах Соединенных Штатов».

«Мы должны восполнить эти запасы и добавить еще», - подчеркнул Папаро.

Адмирал уточнил, что в ситуации, когда у США имеются «не зарезервированные для применения на конкретном театре военных действий» запасы вооружений, это сказывается на готовности Вашингтона к реагированию в Индо-Тихоокеанском регионе. А именно эта зона, по мнению американских военных, является самой напряженной из-за КНР.

Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил заказ на сумму 100 миллионов долларов на обслуживание американской техники, поставленной ВСУ.

#в стране и мире #сша #Пентагон #средства пво #сокращение запасов
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