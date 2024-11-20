В Пентагоне заявили о дефиците средств ПВО в армии США

Запасы вооружений армии США, в том числе средства ПВО находятся в дефиците. Такое заявление сделал глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Сэмюэль Папаро.
По его словам, на сокращение повлияли поддержка Украины и Израиля. Речь идет, в первую очередь, о «новейших средствах Соединенных Штатов».
«Мы должны восполнить эти запасы и добавить еще», - подчеркнул Папаро.
Адмирал уточнил, что в ситуации, когда у США имеются «не зарезервированные для применения на конкретном театре военных действий» запасы вооружений, это сказывается на готовности Вашингтона к реагированию в Индо-Тихоокеанском регионе. А именно эта зона, по мнению американских военных, является самой напряженной из-за КНР.
Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил заказ на сумму 100 миллионов долларов на обслуживание американской техники, поставленной ВСУ.
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