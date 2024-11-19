Госдеп одобрил заказ на сумму $100 млн на обслуживание техники ВСУ

Госдепартамент США одобрил заказ на сумму 100 миллионов долларов на обслуживание американской техники, поставленной ВСУ. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Украины общего заказа на обслуживание поставленных армией США систем и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 100 миллионов долларов», - цитирует сообщение РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, Украина испытывает «срочную потребность» в обслуживании техники и систем вооружения, переданных ей Штатами. В заявлении Пентагона также говорится, что эта поддержка может повлиять на эффективность боевых действий, оперативную деятельность и логистику, а также снизит финансовые затраты, так как технику смогут быстрее и лучше ремонтировать.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерении Запада добиться эскалации конфликта на Украине. Он сказал об этом, комментируя новости о разрешении президента США Джо Байдена наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.