В Германии водитель экскаватора нашел бивень мамонта

На стройке в немецком городе Швебиш-Халль обнаружили бивень мамонта. О находке сообщил 25-летний водитель эскалатора Луис Хаунер. Он рассказал, что увидел что-то длинное, твердое и яркое и доложил об этом бригадиру.

«Безумный день. Я до сих пор не могу в это поверить. Бригадир сначала подумал, что это бомба, когда увидел зуб. Он сказал: "Осторожно! Лучше отложи это в сторону"», - передает слова Хаунера немецкая газета Bild.

Чуть позже сотрудник Государственного управления памятников подтвердил, что Хаунер действительно выкопал бивень мамонта. Также на этом месте удалось найти коренные зубы и костные останки. Один из зубов по диагонали достигал 50 см и весил семь килограммов.

Луис Хаунер сообщил, что очень рад своей находке. Вознаграждения за поиски он не получит, но бивень назвали его именем.

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