Рабочий в Индии нашел алмаз стоимостью почти сто тысяч долларов

Рабочий в Индии, имеющий большие долги, нашел алмаз весом 19,22 карата и стоимостью практически сто тысяч долларов. Об этом сообщает CNN.

«Он сиял потрясающе. Я сразу понял, что это бриллиант!» - рассказал Раджу Гонд в интервью.

Эксперт оценил стоимость камня и заявил, что это белый бриллиант стоимостью около 95 500 долларов и весом 19,22 карата.

По данным издания, 40-летний мужчина зарабатывал около четырех долларов в день и брался за любую работу, чтобы выплатить долги и прокормить свою большую семью.

Алмаз он нашел во время работы на арендованном и принадлежащем правительству руднике. Затем Гонд вместе с братом отвез его властям. Они вернут мужчине большую часть стоимости драгоценного камня после того, как продадут его на аукционе.

Раджу Гонд признался, что потратит деньги на возвращение долга в $6000, обеспечит семье будущее и купит земельный участок.