Артиллеристы показали кадры уничтожения важного для ВСУ моста

Российские артиллеристы показали зрелищные кадры уничтожения моста на Кураховском направлении специальной операции, по которому доставлялась помощь ВСУ. Наши бойцы разгромили сооружение, успешно закрепились и продвинулись вперед.

Артиллеристы «щелкают» технику и блиндажи врага как орешки. Они разносят самоходки, гаубицы М777, танки, бронетранспортеры и станции радиоэлектронной борьбы.

Напомним, сегодня в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Памятная дата была учреждена 80 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и отметил слаженность их работы в зоне специальной операции.

Сейчас артиллеристы работают днем и ночью, непрерывно уничтожая врага. За время СВО 14 соединений и воинских частей рода войск стали гвардейскими, а три награждены орденами. Также пять артиллеристов были удостоены звания Героя России.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.