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Артиллеристы показали кадры уничтожения важного для ВСУ моста

По сооружению, по которому российские военные нанесли удар, доставлялась помощь боевикам.
2024-11-19 09:32:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские артиллеристы показали зрелищные кадры уничтожения моста на Кураховском направлении специальной операции, по которому доставлялась помощь ВСУ. Наши бойцы разгромили сооружение, успешно закрепились и продвинулись вперед.

Артиллеристы «щелкают» технику и блиндажи врага как орешки. Они разносят самоходки, гаубицы М777, танки, бронетранспортеры и станции радиоэлектронной борьбы.

Напомним, сегодня в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Памятная дата была учреждена 80 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и отметил слаженность их работы в зоне специальной операции.

Сейчас артиллеристы работают днем и ночью, непрерывно уничтожая врага. За время СВО 14 соединений и воинских частей рода войск стали гвардейскими, а три награждены орденами. Также пять артиллеристов были удостоены звания Героя России.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#артиллерия #ВС РФ #мост #уничтожение #наш эксклюзив #Кураховское направление
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