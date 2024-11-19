В Ростовской и Белгородской областях ночью сбили 12 беспилотников

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников. Боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Отмечается, что 11 дронов перехватили в Ростовской области. Один вражеский аппарат уничтожили в Белгородской области.

Напомним, прошлой ночью ВС РФ сбили 59 беспилотников в Белгородской, Брянской, Курской, Московской и Тульской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.