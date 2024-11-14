Марко Рубио прокомментировал выдвижение на пост госсекретаря США

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп накануне выдвинул на пост госсекретаря, назвал это огромной честью и большой ответственностью. Общаясь с журналистами, Рубио выразил надежду на то, что сможет проводить ту внешнюю политику, которую определит Трамп.

«Работа госсекретаря заключается в проведении внешней политики, установленной избранным президентом США и я надеюсь, что у меня будет возможность сделать это, если мои нынешние коллеги в сенате США утвердят меня на этот пост», - заявил Рубио в интервью, которое опубликовано на канале WFAA-TV в YouTube.

Напомним, накануне избранный президент США Дональд Трамп объявил о своем решении выдвинуть сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря. Свою кандидатуру республиканец назвал сильным защитником, верным другом и бесстрашным воином.

Известно, что Марко Рубио поддерживает позицию Трампа по отношению к Украине и является сторонником дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, сейчас должность госсекретаря занимает Энтони Блинкен, который придерживается противоположных взглядов.