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В пяти регионах России за ночь сбили 59 беспилотников

ВС РФ пресекли очередную попытку украинских боевиков совершить террористическую атаку.
2024-11-18 07:38:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 59 украинских беспилотников. Отмечается, что 45 БПЛА перехватили в Брянской области.

Шесть вражеских аппаратов сбили в Курской области. По три дрона уничтожили в Тульской и Белгородской областях, два - в Подмосковье.

Для атаки националисты использовали беспилотники самолетного типа.

Напомним, предыдущей ночью ВС РФ уничтожили два украинских БПЛА, а также четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #МО РФ #уничтожение
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