На Купянском направлении специальной операции артиллеристы группировки войск «Запад» в громят технику, оборонительные сооружения и живую силу противника. Наши бойцы активно применяют буксируемые пушки «Гиацинт-Б», которые называют снайперскими винтовками. Орудие бьет точно и нередко без корректировки может поразить цель. Оно неприхотливо и способно работать при любой погоде.

Главная задача артиллеристов группировки «Запад» - оказывать огневую поддержку нашим штурмовым отрядам.

«Сейчас переехали на новую позицию. Стало больше целей. Работаем много. Помогаем нашей пехоте, работаем по пехоте противника. Пехота наша довольна», - говорит командир орудия с позывным Док.

Активно бьют врага и расчеты самоходок «Мста-С». Артиллеристы работают круглосуточно и готовы выполнить задачу в любую минуту.

«Бывает в день и три цели, и четыре, и пять. Всегда по-разному», - говорит радиотелефонист с позывным Башкир.

Расчеты «Мста-С» поражают батареи противника, разрушают оборонительные сооружения, уничтожают живую силу и вражескую технику. Отвечать на наши выстрелы, говорят бойцы, артиллеристы ВСУ стали реже. А вот количество беспилотников противника увеличилось в несколько раз.

Напомним, сегодня в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Министр обороны РФ Андрей Белоусов уже поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и отметил слаженность их работы в зоне специальной операции.