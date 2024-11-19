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На Купянском направлении за день «Мста-С» уничтожает по пять целей

Артиллеристы группировки «Запад» оказывают огневую поддержку нашим штурмовым отрядам.
Юлия Бабакова 2024-11-19 06:45:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Купянском направлении специальной операции артиллеристы группировки войск «Запад» в громят технику, оборонительные сооружения и живую силу противника. Наши бойцы активно применяют буксируемые пушки «Гиацинт-Б», которые называют снайперскими винтовками. Орудие бьет точно и нередко без корректировки может поразить цель. Оно неприхотливо и способно работать при любой погоде.

Главная задача артиллеристов группировки «Запад» - оказывать огневую поддержку нашим штурмовым отрядам.

«Сейчас переехали на новую позицию. Стало больше целей. Работаем много. Помогаем нашей пехоте, работаем по пехоте противника. Пехота наша довольна», - говорит командир орудия с позывным Док.

Активно бьют врага и расчеты самоходок «Мста-С». Артиллеристы работают круглосуточно и готовы выполнить задачу в любую минуту.

«Бывает в день и три цели, и четыре, и пять. Всегда по-разному», - говорит радиотелефонист с позывным Башкир.

Расчеты «Мста-С» поражают батареи противника, разрушают оборонительные сооружения, уничтожают живую силу и вражескую технику. Отвечать на наши выстрелы, говорят бойцы, артиллеристы ВСУ стали реже. А вот количество беспилотников противника увеличилось в несколько раз.

Напомним, сегодня в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Министр обороны РФ Андрей Белоусов уже поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и отметил слаженность их работы в зоне специальной операции.

#армия #Минобороны России #артиллерия #МО РФ #рвиа #Купянское направление
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