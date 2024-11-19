Горемыкин вручил госнаграды отличившимся при освобождении Угледара бойцам

Заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим группировки войск «Восток», отличившимся при освобождении населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики.

Торжественное мероприятие состоялось на передовой. Бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» и Георгиевские кресты, знаки отличия за штурмовые действия.

Замминистра обороны РФ отметил высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой, поздравил их с получением наград и поблагодарил за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.

«Эти награды вы заслужили в боях за Угледар, проявив мужество, храбрость, отвагу, верность присяге, воинскому долгу и России. Вы настоящие защитники Отечества, вы гордость России, Вооруженных сил, своих близких. Спасибо вам», – обратился к военнослужащим Горемыкин.

Разведчик Сергей, получивший орден Мужества, рассказал, за что он был награжден.

«При зачистке лесополос столкнулись с противником. В одном из блиндажей скопилось до пяти человек. Мной было принято решение обойти его с фланга. С головным дозором выдвинулись, распределил людей и сам, совершив рывок, подошел ближе к блиндажу и забросил к ним пару гранат», - поделился он.

Ранее российским связистам вручили государственные награды. Военнослужащие получили медали Бойцы удостоились медалей «За отвагу», «Суворова», «Жукова» и «Участнику специальной военной операции».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.