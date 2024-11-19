МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Горемыкин вручил госнаграды отличившимся при освобождении Угледара бойцам

Виктор Горемыкин наградил освобождавших Угледар бойцов орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами и другими знаками отличия.
2024-11-19 05:30:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим группировки войск «Восток», отличившимся при освобождении населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики.

Торжественное мероприятие состоялось на передовой. Бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» и Георгиевские кресты, знаки отличия за штурмовые действия.

Замминистра обороны РФ отметил высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой, поздравил их с получением наград и поблагодарил за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.

«Эти награды вы заслужили в боях за Угледар, проявив мужество, храбрость, отвагу, верность присяге, воинскому долгу и России. Вы настоящие защитники Отечества, вы гордость России, Вооруженных сил, своих близких. Спасибо вам», – обратился к военнослужащим Горемыкин.

Разведчик Сергей, получивший орден Мужества, рассказал, за что он был награжден.

«При зачистке лесополос столкнулись с противником. В одном из блиндажей скопилось до пяти человек. Мной было принято решение обойти его с фланга. С головным дозором выдвинулись, распределил людей и сам, совершив рывок, подошел ближе к блиндажу и забросил к ним пару гранат», - поделился он.

Ранее российским связистам вручили государственные награды. Военнослужащие получили медали Бойцы удостоились медалей «За отвагу», «Суворова», «Жукова» и «Участнику специальной военной операции».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ДНР #награждение #Виктор Горемыкин #угледар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 