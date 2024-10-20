На Саур-Могиле связистам вручили государственные награды

В честь 105-й годовщины со Дня образования войск связи на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике состоялась торжественная церемония вручения государственных наград военнослужащим соединения управления общевойсковой армии группировки войск «Центр». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Бойцы удостоились медалей «За отвагу», «Суворова», «Жукова» и ведомственной медали «Участнику специальной военной операции». Их вручил командир соединения гвардии полковник Антон Гулевич.

«Сегодня мы чествуем наших связистов, которые вносят неоценимый вклад в выполнение боевых задач в ходе специальной операции. Их профессионализм, мужество и отвага заслуживают высочайшей оценки. Мы гордимся нашими воинами и уверены, что они и впредь будут выполнять свой долг с честью и достоинством», - сказал Антон Гулевич.

В завершение мероприятия командир соединения поблагодарил личный состав за выполнение поставленных задач и выразил слова признательности от командования группировки войск «Центр». Затем связисты возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших героев.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.