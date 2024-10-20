МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Саур-Могиле связистам вручили государственные награды

Бойцы удостоились медалей «За отвагу», «Суворова», «Жукова» и «Участнику специальной военной операции».
2024-10-20 07:03:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В честь 105-й годовщины со Дня образования войск связи на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике состоялась торжественная церемония вручения государственных наград военнослужащим соединения управления общевойсковой армии группировки войск «Центр». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Бойцы удостоились медалей «За отвагу», «Суворова», «Жукова» и ведомственной медали «Участнику специальной военной операции». Их вручил командир соединения гвардии полковник Антон Гулевич.

«Сегодня мы чествуем наших связистов, которые вносят неоценимый вклад в выполнение боевых задач в ходе специальной операции. Их профессионализм, мужество и отвага заслуживают высочайшей оценки. Мы гордимся нашими воинами и уверены, что они и впредь будут выполнять свой долг с честью и достоинством», - сказал Антон Гулевич.

В завершение мероприятия командир соединения поблагодарил личный состав за выполнение поставленных задач и выразил слова признательности от командования группировки войск «Центр». Затем связисты возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших героев.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #связисты #награждение #саур-могила #медаль #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 