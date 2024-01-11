Путин объяснил рост цен на яйца увеличением спроса

Президент Владимир Путин еще раз объяснил причины роста цен на яйцо. По мнению главы государства, которое он озвучил на встрече с предпринимателями в Хабаровске, это произошло из-за роста потребления на фоне прежнего объема производства продукции.

«В связи с реальными располагаемыми доходами населения - немного, но доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы, а вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум - и цены полетели», - сказал Путин.

Ранее стало известно, что цены на яйцо первой категории у производителей снизились на 2,5%. Продукция второй категории подешевела на 4,2%. Об этом заявил замглавы Минсельхоза Максим Титов. С его слов, ведомство держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В ближайшее время ожидается снижение цен на данный товар и в торговых сетях, уточнил Титов.